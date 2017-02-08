Село на Тернопільщині прославилося через дискотеку у клубі. ВІДЕО

07/02/2017 1
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Користувачі у мережі “Ютюб” показали, як виглядає дискотека у селі Шупарка, що на Борщівщині.

Місцева молодь танцює під “Владимирский централ”. Також можна почути і пісню російського виконавця шансону Віктора Корольова. Оскільки приміщення не опалюється, то танцювати доводиться у верхньому одязі.

Сам будинок культури перебуває у жахливому стані, хоч там і з’явились пластикові вікна. Стіни покриті грибком та потребують ремонту. У приміщенні сміття та пляшки від алкоголю, а на підлозі насіння соняшника, пише Доба.

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Коментарі (1)

Олег

07/02/2017

Таких будинків культури є багато по селах нічого дивного! А zz.te.ua нехай займаэться справами які можуть принести щось корисне а не на ютубі вичисляти сільські клуби!

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