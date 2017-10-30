Село на Тернопільщині отримує соціальну допомогу від місцевого кар’єру
Впродовж жовтня, листопада та грудня село Полупанівка, яке знаходиться в підпорядкуванні Скалатської ОТГ, щомісячно отримуватиме грошову та матеріальну допомогу від місцевого кар’єру.
Така співпраця передбачена соціальною угодою, яку на початку жовтня підписала Полупанівська філія ТОВ ВК «Гірничо-добувна промисловість» із незалежною громадською організацією «Полупанівка»:
– В селі Полупанівка створили однойменну громадську організацію, з якою ми заключили соціальну угоду. Відповідно до неї до початку 2018 року, впродовж трьох останніх місяців, ми виділятимемо їм як допомогу по 100 тисяч гривень, а також 2 тисячі тонн щебеню та 1,5 тисячі тонн висіву. В такий спосіб ми допоможемо селу, адже ми перераховуватимемо щомісяця ці кошти громадській організації і вона в подальшому спрямовуватиме їх на необхідні сфери, – розповідає директор Полупанівського кар’єру Ігор Штогрин.
Нагадаємо, Полупанівський кар’єр з 1981 року працює на Підволочищині. Починаючи з 2006 року роботи на цьому об’єкті виконує ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість», що забезпечує більше сотні робочих місць, стабільні податки та задоволення потреб низки підприємств нашого краю та східного регіону.
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