Селами Тернопільщини знов шастають цигани-злодії

16/06/2017 Розмір тексту:

У селі Григорів Зборівського району трапився злочин. До місцевих правоохоронців звернувся син потерпілої. Чоловік повідомив, що 15 червня з приватного будинку матері зникло 2500 гривень та 50 євро. У протиправному потерпілі підозрюють осіб ромськоїнаціональності, які в той день перебували на території села.

Як розповіла пенсіонерка, вона поралась по господарству, а помешкання не зачинила. Повернувшись, виявила відсутність коштів та зателефонувала синові.

Як розповіли сусіди потерпілої, того дня до села приїхали невідомі – четверо осіб ромської національності. Вони під приводом купівлі горіхів, ходили від хати до хати спілкуючись з місцевими мешканцями.

Непрохані гості зайшли до помешкання допоки старенька господарювала. Обнишпорили будинок та викравши кошти, непомітно втекли.

Працівники поліції звертаються до жителів краю бути обачними. Дані особи пересуваються на автомобілі вітчизняного виробництва. За попередньою інформацією вони поїхали у напрямку Бучача, тому звертайся увагу на підозрілих осіб у вашій місцевості та в разі їх виявлення, телефонуйте на лінію «102».