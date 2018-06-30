Щовихідних тернопільські майстрині пропонуватимуть свої рукотвори

30/06/2018 Розмір тексту:

Мистецькі ярмарки відбулися в обласному центрі. Упродовж тижня тернопільські майстрині пропонували унікальні рукотвори за помірними цінами, а також проводили безкоштовні майстер-класи.

Як розповіла народна майстриня Ольга Щедріна, нині інтерес до народного мистецтва зростає. Відтак оригінальні авторські композиції зацікавлюють все більше людей.

«Зараз дуже багато людей цікавиться валянням з вовни, наприклад, а також іншими видами народного мистецтва. У рамках мистецьких ярмарків ми організували для малечі майстер-клас. Діти захоплююче зайнялися цією справо. Також організували для діток із багатодітних родини майстер-клас зі створення об’ємної витинанки. Народна майстриня Галина Дудар поділилася своїми секретами з дітками. Ми навіть не сподівалися, що майстер-клас так сильно зацікавить діток».

До слова, митецькі ярмарки у Тернополі відтепер відбуватимуться щовихідних на майдані Волі від 11.00 до 19.00.

Ініціатор проведення – студія рукотворів “Палітра тепла”.

Софія Романська