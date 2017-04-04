“Щомісячна абонентська плата за підключення до системи газопостачання – чергове здирання грошей з людей” – Володимир Стаюра

– За останні три роки більша частина населення опинилась за межею бідності, значно здорожчали комунальні послуги, зокрема і ціна на блакитне паливо. Однак для олігархів цього виявилось замало, вони знайшли ще один спосіб збагачення своїх статків, ввівши в дію з 1 квітня щомісячну плату за підключення до системи газопостачання незалежно від спожитого газу. Таке нововведення – чергове здирання грошей з людей, – наголосив Володимир Стаюра.

Зокрема, у зверненні йдеться про те, що у введенні абонентської плати за газ виграють лише власники газопровідних компаній, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг своїм рішенням продемонструвала, що стоїть на захисті олігархів.

Звернення буде розглянуте на сесії міської ради вже завтра, 4 квітня.