Що з’явилося у Тернополі замість похмурих кадрів і натяків на хабарі. ФОТО

Центр прийшов на заміну колишньому МРЕВ — тут можна зареєструвати та перереєструвати ТЗ, отримати та обміняти посвідчення водія, допуск до перевезення небезпечних вантажів, тощо, повідомляє 24 Канал.

Денна пропускна здатність центру — до 200 послуг. Тут працює електронна черга, інформаційні термінали, безкоштовний Wi-Fi та онлайн-камери спостереження. Клієнт може залишити відгук щодо якості обслуговування на спеціальному планшеті, таким чином постійно відслідковуємо рівень обслуговування як у центрі, так і кожного працівника.

Про відкриття центру на своїй сторінці у “Фейсбуці” написав міністр Арсен Аваков.

“Першій у Новому році та 13-й у країні: у Тернополі відкрився сервісний центр МВС!

Не буду повторюватись: сервісний центр у Тернополі відповідає усім нашим стандартам – швидко, зручно, доброзичливо!

Замість старого МРЕВ – усі сервіси МВС через електронну чергу у прозорому фронт-офісі, замість старих похмурих кадрів та натяків на хабарі – клієнтоорієнтовані, професійні співробітники, 50% з яких — нові, спеціально підготовлені кадри, які пройшли безкоштовну програму стажування та успішно склали конкурс.

Сервісний центр у Тернополі в змозі надати до 200 послуг щодня. Для комфорту громадян із особливими потребами передбачена спеціальна кнопка виклику адміністратора та зручні місця обслуговування. Малеча має змогу погратися на дитячому майданчику, поки батьки рішають доросли справи. Як завжди якість сервісу та окремо кожного адміністратора ретельно відслідковується за допомогою спеціального планшету.

Нагадаю: у 2016 році в Україні було відкрито 12 нових сервісних центрів МВС. У січні 2017 нові центри з’являться у Закарпатській та Черкаській областях.

Консультації щодо послуг громадяни завжди можуть отримати на офіційній сторінці Фейсбук Головного сервісного центру МВС facebook.com/hsc.gov.ua, а також за телефоном (044) 290-19-88.

Зручність та якість – пріоритети нашої реформи!” – написав міністр.