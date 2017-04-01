Що зробити на місці літака у Тернополі знають молоді архітектори

31/03/2017 Розмір тексту:

Свої пропозиції, що можна зробити на місці літака запропонували молоді архітектори. Працювали над ними в рамках чотириденного воркшопу «Концепції розвитку парку Національного відродження», який відбувся у середині березня. Було запропоновано дві ідеї, які доповнюють одна одну.

– Як один із варіантів там можна зробити оглядовий майданчик, – розповів Максим Лісогора, учасник команди №2. – Перспектива в обидві сторони розкривається: на чудовий схил і рельєф парку, та бульвар в іншу сторону. Оцінивши потенціал бетонної скульптури, можемо сказати, що майданчик буде по вазі такий же, як літак. По коштах це не повинно потягнути великих витрат, але ефект буде колосальний від такої споруди, вона приваблюватиме і туристів.

Інша команда дещо розширила ідею і запропонувала з цього оглядового майданчика зробити ще й старт для канатного спуску.

– На місці літака можна організувати те, що говорила попередня команда: платформу, на яку можна вийти, – зазначив Святослав Гоцко, учасник команди №3. – Але ми пішли далі. Було би круто, якби людина не просто піднялася, а й «полетіла». Розуміємо, Тернопіль місто невелике і канатна дорога – це колосальні інвестиції, але можна просто зробити канатний спуск між деревами. Це буде родзинкою, як для місцевих жителів, так і для туристів і інвестицій вона багато не потребує.

Ці ідеї молоді архітектори озвучили, як керівникам профільних управлінь під час презентації своїх проектів, так і міському голові. Посадовці пообіцяли розглянути їх.

Нагадаємо, що міська рада оголосила конкурс на кращу ескіз-ідею архітектурно-монументальної композиції при вході в парк «Національного відродження». Триватиме він до 12 квітня.

Ольга Трач