Що зроблять з “альтернативними” котельнями, проти яких виступають тернополяни?

06/03/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, у Тернополі має запрацювати сім котелень на альтернативних джерелах енергії. Відповідні роботи з реконструкції вже розпочалися на вулиці Київській кілька місяців тому. Проте місцеві жителі категорично проти облаштування цих котелень через можливі шкідливі викиди.

Наявність шкідливих викидів досліджуватиме екологічна інспекція. У результаті підвищеного їхнього вмісту, роботу котелень на альтернативних джерелах енергії зупинять.

«Будуємо зараз сім котелень, щоб зменшити використання природного газу на 10 – 15%. Ми вибрали технологію, яка дозволяє на одному котельному агрегаті використовувати два – три альтернативних джерела енергії, на кожний з них, ми згідно законодавства, будемо проходити процедуру вимірювання викидів і отримувати дозвіл на викиди. Якщо ми, не дай Бог, не отримаємо цей дозвіл, або потім не пройдемо перевірки екологічною інспекцією, ми це виробництво зупинимо, аж до того моменту, поки ми не пройдемо всіх передбачених законом процедур. В нас абсолютно така сама система зі спалюванням газу. Ми кожен рік проходимо процедуру таких самих вимірювань. Ми цього року на Київській мали велику небезпеку, що на газ не отримаємо дозвіл на викиди. Але ми дали гарантію, що модернізуємо найбільший спалюючий пристрій і в нас буде зменшено викиди», – каже начальник КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

За словами фахівців, сім котелень на альтернативних джерелах енергії дозволить зменшити споживання природного газу у Тернополі на 15 %. Таким чином місто здобуватиме енергетичну незалежність. Вартість природного газу і далі може збільшуватися, оскільки ціна блакитного палива зараз регулюється лише ринком.