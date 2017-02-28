Що зроблять із викладачем, який “виховував” учня палицею

28/02/2017 Розмір тексту:

У соцмережах і ЗМІ активно обговорюють дії шумського педагога, який побив палкою свого учня за прогулювання занять. За словами інших учнів, такий метод для вчителя традиційний. Та й сам педагог не став заперечувати використання палки під час навчально-виховного процесу. Але за такі дії доведеться відповідати.

Звільнення чекає викладача Шумського професійно-технічного училища, який побив свого учня, – цю інформацію підтверджують в управлінні освіти і науки ОДА. Щодо дій педагога поліція відкрила кримінальну справу.

«Поведінка педагога суперечить всім нормам і вимогам педагогічної діяльності, відтак не може бути виправдана. За розповідями інших вихованців, викладач такі методи використовує не вперше. Хоча в самого хлопця претензій, нібито, немає. Проте педагог буде відповідати за свій вчинок, оскільки поліція відкрила кримінальне провадження», – відзначила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома.

У Шумському ПТУ керівництво характеризує цього педагога як висококваліфікованого фахівця. Сам викладач каже, що до таких методів вдається через погану поведінку учнів. Але, скоріше за все, за використання «дідівських» методів у навчальному процесі, простим зауваженням педагогу не відбутися.

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