Що ж стало причиною отруєння 252 жителів Іване-Пустого?

27/09/2018 Розмір тексту:

Працівники Тернопільської обласної фітосанітарної лабораторії провели спеціальні дослідження щодо виявлення надлишку отруйних речовин на полях поблизу села Іване Пусте на Борщівщині. Нагадаємо, 20 вересня до працівників місцевого відділення поліції звернувся фельдшер з повідомленням про ймовірне масове отруєння мешканців даного населеного пункту.

За допомогою до медика звернулося 252 пацієнти. Усі вони зазначали, що їх самопочуття погіршилося після орошення з літака хімікатами насаджень соняшника, які орендує чортківська агрофірма.

На місце події виїжджали поліцейські та працівники Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України. Експерти взяли на аналіз проби ґрунту та рослин на орошених ділянках для лабораторних досліджень.

Згідно проведених досліджень ґрунту, рослин та найближчих до поля насаджень фруктових дерев, працівники лабораторії встановили, що кількість пестицидів в землі та в соняшнику є в межах норми. Діючу речовину препарату «Ураган Форте» в зразках фруктових дерев та землі, де вони насаджені, лаборанти не виявили.

За даним фактом проводиться подальша перевірка.