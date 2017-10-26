Що загрожує опалювальному сезону у Тернополі

26/10/2017 Розмір тексту:

Безперебійному теплопостачанню у Тернополі загрожує ряд невирішених проблем. Серед них: застарілі теплові мережі і заборгованість населення за послуги теплопостачання.

Система теплопостачання у Тернополі – застаріла та енергозатратна. Необхідних ремонтних робіт не проводять через нестачу коштів.

«Загальна протяжність теплових мереж у Тернополі сягає більше 150 кілометрів, тільки двадцять кілометрів ми спромоглися замінити на сучасні труби. Іншу частину ми підтримуємо у робочому стані. Коштів на заміну в нас на сьогоднішній день немає. Підприємство підписало договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, одним з пунктів цього договору є кредитування для заміни ділянок теплових мереж. Проектна документація вже розроблена. Розпочнемо у наступний ремонтний період», – каже головний інженер КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк.

Ремонтний період розпочнеться після завершення опалювального. Проте безперебійному теплопостачанню загрожує ще одна проблема – заборгованість населення, яка становить понад 34 мільйони гривень. «Заборгованість – це загальна проблема по Україні. Вона характерна для багатьох міст. Нас поставили в такі рамки перед Нафтогазом, якщо ми не виконуємо договір реструктуризації за попередні борги, то нам не подаватимуть газ. Ми стараємося ці борги сплатити, але джерела покриття не існує, його просто немає. Відповідно були укладені договори реструктуризації. Населення має борги перед нами, і ми відповідно боргуємо перед Нафтогазом. Якщо Нафтогаз дасть нам газ для вироблення теплової енергії, проблем з опалювальним періодом не буде», – додає Віталій Грубенюк.

Якщо комунальному підприємству не постачатимуть вчасно газ через борги, можуть виникнути серйозні проблеми з подачею тепла.

Софія Романська