Що у Тернополі роблять з курцями. ВІДЕО

06/10/2017 Розмір тексту:

Іронічний соціальний відеоролик проти паління у громадських місцях зняли у Тернополі. Головну жіночу роль зіграла громадська активістка, юрист Олена Степанова. А от негативного героя-курця шукали довго.

Головним натхненником ідеї ролику став житель Тернополя Петро Штегельський, пише “20 хвилин“. Саме йому найбільше надокучили курці.

– Таким чином ми хочемо привчити курців, щоб вони не забували про інтереси людей, які не палять, – каже режисер та автор ідеї Оксана Кузьменко. – На ролик пішло багато часу, бо довго “народжувалася” ідея. Хотілось щоб і повчально, і з гумором, і доволі коротко. Знімали 2 дні, а от на монтаж витратила тиждень часу.

Як розповідає режисер, зіграти найколоритнішого персонажа ролика Олена Степанова майже одразу погодилась, їй зімпонувала ідея ролику. Тим більше, громадська активістка рік тому кинула палити. Виходить, це дійство було для неї як річниця.

А от негативного героя, якого за задумом мали гасити вогнегасником, шукали довго.

– Спочатку був один актор, але на час зйомок копав картоплю, то довелося шукати іншого, – продовжує Оксана. – Я просила декількох знайомих, але вони не погодилися. Я їх розумію. Зголосився колишній співзасновник “Заратустри” Ігор Беловський, за що я йому дуже вдячна. Зйомки буду продовжувати і постійно вдосконалюватимусь.

Наразі Оксана Кузьменко працює над зйомкою першого в Україні документального фільму про районний центр. Разом з тернополянином Юрі Собі вони роблять документалку про Підволочиськ.