Що робити жителям Тернопільщини, яким відмовили у субсидії

06/12/2017 Розмір тексту:

Багатьом жителям Тернопільщини на початку опалювального періоду відмовили у субсидії. Причиною стали доходи, отримані під час першого і другого кварталів 2017-го року, зокрема серед цих доходів – відпускні. Особам, які втратили субсидії, радять звернутися повторно, коли рахуватимуть доходи за другий і третій квартали цього року.

Відповідно до нововведень у програмі субсидій, при призначенні субсидії враховують доходи за два попередні квартали. Це призвело до того, що багато краян втратили субсидії. «Доходи беруться тепер не за попередній календарний рік, як було раніше, а за два попередні квартали. Якщо перепризначення відбувалося з жовтня, то дохід брався – перший, другий квартал 2017-го року. Підняття доходу зменшує субсидію, тому що розмір субсидії залежить від доходу. Людям, яким відмовили у субсидії на початку осені, я рекомендую звернутися ще раз, наприклад у грудні. Тоді будуть братися доходи за другий і третій квартали», – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Також відмовили у субсидії боржникам. «Якщо родина має заборгованість, яка перевищує два місяці, і перевищує триста чотирнадцять гривень, то субсидія не призначається. І в нас такі випадки по Тернопільській області були», – додає Вадим Боярський.

Нагадаємо, від весни українцям ще й зменшили соціальну норму споживання енергії.

Софія Романська