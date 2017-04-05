Що робить у Тернополі генерал охорони президента. ФОТО
04/04/2017 1
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Нині до Управління патрульної поліції завітав генерал у відставці Служби охорони Президента Словаччини Йозеф Жатко.
Разом із т. в. о. начальника Управління патрульної поліції Тернополя Олегом Сороковим вони обговорили умови майбутньої співпраці, обмін досвідом між тернопільськими і словацькими поліцейськими та проблеми з якими щодня зіштовхуються в роботі патрульні.
«Ми зацікавлені у співпраці і раді перейняти досвід у колег зі Словаччини, – резюмував Олег Сороковий, – тож домовились про обмін інформацією та тісну співпрацю в майбутньому».
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Спеціаліст 1с
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Коментарі (1)
так воно і буде04/04/2017
охреніти! спочатку навчіть лунів дотримуватись правил дорожнього руху… от тільки що вечором їде 40 в лівому ряді, ну це ще нічого певно поворот включити забули,але коли з лівого ряда вправо поперек мене без поворота на коновальця то так матюкав їх, добре що не чули а то би завтра на роботу не вийшли зі стиду, жаль реєстратор поламався.