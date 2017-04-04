Що робить у Тернополі генерал охорони президента. ФОТО
04/04/2017 0
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Нині до Управління патрульної поліції завітав генерал у відставці Служби охорони Президента Словаччини Йозеф Жатко.
Разом із т. в. о. начальника Управління патрульної поліції Тернополя Олегом Сороковим вони обговорили умови майбутньої співпраці, обмін досвідом між тернопільськими і словацькими поліцейськими та проблеми з якими щодня зіштовхуються в роботі патрульні.
«Ми зацікавлені у співпраці і раді перейняти досвід у колег зі Словаччини, – резюмував Олег Сороковий, – тож домовились про обмін інформацією та тісну співпрацю в майбутньому».
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