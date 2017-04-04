Що робить у Тернополі генерал охорони президента. ФОТО

04/04/2017 Розмір тексту:

Нині до Управління патрульної поліції завітав генерал у відставці Служби охорони Президента Словаччини Йозеф Жатко.

Разом із т. в. о. начальника Управління патрульної поліції Тернополя Олегом Сороковим вони обговорили умови майбутньої співпраці, обмін досвідом між тернопільськими і словацькими поліцейськими та проблеми з якими щодня зіштовхуються в роботі патрульні.