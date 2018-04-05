Що робили в “Орнаві” пожежники? ФОТО

04/04/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині рятувальники продовжують обстежувати об’єкти з масовим перебуванням людей.

Як зазначалось раніше, позапланові перевірки проводяться на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 та наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 29.03.2018 № 202 «Про здійснення позапланових перевірок». Ними охоплені торгові центри, культурно-видовищні та заклади дозвілля, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, відповідно до затвердженого переліку та графіку.

24 березня співробітниками Управління ДСНС України у Тернопільській області перевірено дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки в торговельному центрі «Орнава», розташованому на вул. Живова, 15А, у м.Тернопіль.

Особливу увагу приділено евакуаційним шляхам і виходам, наявності та технічному стану систем автоматичного протипожежного захисту і оповіщення, внутрішньому й зовнішньому протипожежному водопостачанню та первинним засобам пожежогасіння.

За результатами обстеження об’єкту будуть прийняті відповідні рішення. Інформацію щодо стану забезпечення пожежної безпеки буде надано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.