Що робила у Тернополі міністр охорони здоров’я. ВІДЕО

02/11/2017 Розмір тексту:

Нову оперативно-диспетчерську службу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили вчора у Тернополі.

На подію приїхала Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун. Вона розповіла про те, як буде впроваджуватись медична реформа в країні, повідомляє TV-4.