Що робила у Тернополі міністр охорони здоров’я. ВІДЕО
02/11/2017 1
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Нову оперативно-диспетчерську службу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили вчора у Тернополі.
На подію приїхала Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун. Вона розповіла про те, як буде впроваджуватись медична реформа в країні, повідомляє TV-4.
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Коментарі (1)
10302/11/2017
Да,
система чітка, працівникам на місяць затримують зарплату, якщо вона розповсюдиться по всій Україні то буде кінець екстренні медицині.