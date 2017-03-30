Що приховують керівники райдержадміністрацій Тернопільщини

30/03/2017 Розмір тексту:

Чи відповідають задекларовані посадовцями статки реальному рівню їхнього життя вивчали представники антикорупційної коаліції «Чесна влада – багата держава» і творчого молодіжного об’єднання «Нівроку».

З’ясувалося, що відповідно до поданих ними декларацій, деякі чиновники немають власного житла і живуть на мінімальну зарплату. В той же час їхні дружини будують будинки, або ж самі посадовці отримують у власність земельні ділянки і за рік там «виростають» декілька котеджів. На жаль, декларанти не вказують джерело доходів, за які здійснюється таке будівництво, а подекуди й саму нерухомість не відображають у документах. Детальніше про такі випадки розповіла Ольга Мазаєва, керівник проекту з моніторингу декларацій посадовців.

– Під час дослідження декларацій ми працювали не тільки з документами, а й здійснювали моніторингові поїздки районами області, – розповідає Ольга Мазаєва. – Так, у Вишнівці виявили не задекларований будинок з діючим магазином, який належить, за даними дуже багатьох місцевих жителів, сімейству Юрія Головатюка, першого заступника Збаразької РДА. Згідно декларації, яку подав Головатюк у нього відсутнє будь-яке майно, є тільки незавершене будівництво площею 186 квадратних метрів. Та будівля, яку ми побачили є більшою за площею, тим більше що ні проживання, ні ведення бізнесу у будівлі, яка не введена в експлуатацію не реально і неможлива, згідно із законодавством. Також ми виявили земельну ділянку навколо придбаної ним будівлі хлібзаводу. Площа понад пів гектара обгороджена бетонним парканом. Згідно кадастровї карти це земля державна, але очевидно що він нею користується, а в декларацію вона не внесена.

Заступник голови Козівської районної державної адміністрації Ігор Скобляк, відповідно до його біографії, майже все життя пропрацював на посаді секретаря Козівської селищної ради. Був певний період коли він стояв на обліку у центрі зайнятості. Зате у власності його дружини є два будинки.

– У нього відсутня будь-яка нерухомість у власності чи користуванні, – продовжує Ольга Мазаєва. – Його дружина працювала в апараті Козівської РДА і зараз у власності має два незавершених будівництва площею 304,9 квадратних метрів та 129,1 квадратний метр у Козові. Причому дохід сім’ї з 4 осіб за 2015 рік складав всього 135 тисяч гривень, що становить 2800 гривень на одну людину в місяць. Як, маючи такий дохід, можна вести два великих будівництва для мене особисто є великою загадкою.

Мають активісти суттєві зауваження й до декларації гоови Тернопільської РДА. Про це ми напишемо в одному з наступних матеріалів.

Ольга Трач

Фото автора