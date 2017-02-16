Що просять тернополяни у нерукотворного образу Ісуса Христа. ВІДЕО

16/02/2017 2
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З шостої ранку двері Архикатедрального собору відкриті. Черга вірян, які прийшли поклонитися Нерукотворному зображенню Ісуса Христа, що виникло внаслідок дотику тканини до Його обличчя, щогодини все більша.

У місті намагалися створити комфортні умови для паломників. А зважаючи на масовість заходу, для збереження порядку, перед Катедрою встановили парапети, у самому ж храмі облаштували спеціальний коридор для потоку прочан.

Про що просять прихожани у святині – в сюжеті ІНТБ.

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Коментарі (2)

ЦІКАВИЙ

17/02/2017

Не рукотворний?

оксана

16/02/2017

Про усе треба в Бога просити! До чого тут Нерукотворний Образ? На ньому просто зображено лік Ісуса христа. Читайте Біблію! Єдиний посередник між Богом і людиною є Ісус Христос, а не його Образ! Люди, опам’ятайтесь! Шукайте Бога в Біблії і своїх серцях. Не робіть інших Богів від самого БОГА!!!!

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