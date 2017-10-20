Що прописано в медичній реформі, роз’яснив народний депутат з Тернополя

20/10/2017 Розмір тексту:

За чергову реформу проголосувала Верховна Рада. Згідно з нею офіційно змінювати будуть медичне обслуговування українців. Передусім, в законі прописані гарантовані лікарські послуги та засоби, які фінансуватимуть із держбюджету. Як повідомив народний депутат Роман Заставний, після розгляду в першому читанні до законопроекту внесли багато поправок.

«До голосування за медреформу в другому читанні документ суттєво видозмінили. Наприклад, принциповий момент, навколо якого точилось багато дискусій, що пацієнт, який звертається в лікувальний заклад, повинен співфінансувати надану йому послугу – повністю забрали. Відтак фінансування частини медичних послуг буде виключно державним. Держава буде не утримувати лікувальні заклади, а замовляти медпослуги», – роз’яснює народний депутат.

Внаслідок прийнятої реформи зросте й зарплата лікарів. Вона становитиме приблизно 250% від середньої заробітної плати, яка буде в Україні. За підрахунками Романа Заставного, взявши сьогоднішню, це близько 18 тис. грн. Також, як зазначив народний обранець, загалом на цю реформу додатково виділять більше 10 млрд.грн.

Крім проголосованої реформи, нардепи взялися ще за два проекти медичного напрямку.

«Один стосується змін у держбюджеті, другий – запуску сільської медицини. Обидва вкрай важливі, оскільки без них медреформа не зможе повноцінно функціонувати», – наголосив голова депутатської групи «Тернопільщина» у Верховній Раді. «На сільську медицину окремо виділяється більше 3 млрд.грн. При підтримці місцевих громад, органів місцевого самоврядування і при такому державному фінансуванні, думаю, ця реформа має реальні шанси на успіх».

Як зазначив Роман Заставний, народні обранці прийняли за основу обидва законопроекти