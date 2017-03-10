Що пов’язує Тернопільщину та одного з найвідоміших мерів Нью-Йорка. ВІДЕО

10/03/2017 Розмір тексту:

Ед Коч, батьки якого є вихідцями із села Устечко Тернопільської області, став одним із найвідоміших мерів Нью-Йорка.

Нью-Йорк – ділова столиця США, місто необмежених можливостей та мільярдних контрактів. Проте у 1977 році підприємства знаходилися на грані банкрутства, у бюджетних галузях скорочувалося фінансування, на вулицях відбувалися страйки, а в енергосистемі – перебої. За три терміни каденції Еда Коча міський бюджет зріс більше ніж удвічі, а місто повернуло собі лідерські позиції. Він став першим мером в історії США, якого знала вся країна. Коч навіть з’явився на обкладинці журналу “The New York Times”. Еда Коча любили за почуття гумору та емоційність. – Якщо ви згідні з 9 з 12 пунктів моєї програми, голосуйте за мене. Якщо ви підтримуєте всі 12 пунктів – ваше місце в божевільні,

– жартома заявив Ед Коч. Новоспечений мер був готовий вступити в суперечку як із простими мешканцями, так і з бізнесменами. Суперечка з Дональдом Трампом тривала десятиліття.

Нью-Йорк переживав тоді будівельний бум, а оскільки молодий підприємець був одним із головних бізнесменів, то вимагав для себе преференцій. Якось Трамп навіть запропонував місту 3 мільйони доларів, якщо ковзанку назвуть його ім’ям.

– Трамп найнеприємніша людина, з якою доводилось працювати за 12 років,

– прокоментував одного разу Коч стосунки з Трампом.

Мер не ховався у своєму кабінеті, а постійно роз’їжджав Нью-Йорком, щоб поспілкуватися з людьми. Його можна було зустріти посеред вулиці та у вагоні метро.

Еду Кочу було важливо знати, що думають виборці про його роботу. Тому чоловік завжди питав думку людей про результати своєї праці, за що заслужив любов американців.

Джерело: 24 Канал