Молода тернополянка, що померла від пневмонії, два дні пролежала у зачиненій квартирі

Відтак, вчора, 8 січня, жінка звернулася за допомогою у поліцію, повідомляє сайт Тернополяни. На місце події виїхали спецслужби і відчинили двері помешкання. Там і знайшли доньку заявниці. На жаль, без ознак життя. Слідів насильницької смерті на тілі загиблої виявлено не було.

Для з’ясування причини смерті тіло було направлено в морг.

– Згідно висновку судмедекспертизи, смерть настала внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності та двобічної бронхопневмонії, – повідомляють медики.

Говорячи простіше, нещасна, яка ймовірно мала проблеми із здоров’ям, померла від кашлю.