Молода тернополянка, що померла від пневмонії, два дні пролежала у зачиненій квартирі
09/01/2018 0
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У Тернополі на різдвяні свята трапилась трагедія. Мама 35-річної місцевої мешканки серцем відчувала біду – її донька два дні не відповідала на дзвінки, знаходячись сама у зачиненій квартирі на вул. Л. Курбаса.
Відтак, вчора, 8 січня, жінка звернулася за допомогою у поліцію, повідомляє сайт Тернополяни. На місце події виїхали спецслужби і відчинили двері помешкання. Там і знайшли доньку заявниці. На жаль, без ознак життя. Слідів насильницької смерті на тілі загиблої виявлено не було.
Для з’ясування причини смерті тіло було направлено в морг.
– Згідно висновку судмедекспертизи, смерть настала внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності та двобічної бронхопневмонії, – повідомляють медики.
Говорячи простіше, нещасна, яка ймовірно мала проблеми із здоров’ям, померла від кашлю.
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