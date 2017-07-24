Що не поділили “Автомайдан” і Степан Барна?

Причиною звернення стала репліка очільника області до екологічного активіста Андрія Об’єщика. Еколог спробував щось пояснити Прем’єр-міністру, однак “нарвався” на термін “рейдери” з вуст керівника області.

“Верховному головнокомандувачу Тернопільщини”, – іронічно починає послання “автомайданівець”.

Далі наводимо пост “автомайданівця” дослівно:

“Бачу, у вас від візитів високого начальства, взагалі ,,кабіну” знесло. Ти для чого, Степане, громадськість рейдерами назвав? Андрій Об’єщик підійшов до Гройсмана тільки тому, що чудово розуміє, що ти нічого робити не збираєшся, а “товкти воду” більше ніхто не хоче, набридло!

Якщо ти мав на увазі Бернадівський кар’єр, то повідомляю тобі, що власник сам прийшов на робочу групу при ГУНП і подякував нам за те, що «заставили його думати» (дослівно), і він за півроку виробив всі документи.

Якщо про Березовицьку школу, то я тобі особисто говорив, що підприємець у нас в офісі сказав, що гроші в нього ніхто не вимагав і взагалі він не розуміє, чому твій чесний підлеглий, начальник УКБ, який має судимість за корупцію, дав таке дурне інтерв’ю і його, до речі, тепер викликають в суд, по захисту честі, гідності і ділової репутації. У мене є багато свідків, які були присутні при цьому, – Іван Ковалик, Pavlo Ivanechko, Андрій Палюх, Yulia Hesuk. Я ж чудово розумію, що Кузяк хоче зробити крайнім підприємця, дуже нерозумно з його боку, до речі.

Чи ти газет начитався, про те як Фірташ платить гроші громадським активістам, щоб вони російський газ в трубу запихали і не давали впроваджували новітні технології, торф’яні котельні (ХІХ століття)?

Чи образився, що твоя піар акція з рибінспекцією не вдалась? То ти не злись, це ж не ми старі фотографії з рейдів тобі підсунули, громадськість просто вказала на те, що якщо є порушення, то мають бути і порушники, і протоколи, і таке інше… Тому і не працює в тебе жодна громадська рада. Ну, не готові ми свій час на твій піар тратити, зрозумій.

Щодня другий рік на дорозі Тернопіль-Кременець ти обіцяєш до кінця року завершити ремонти Тернопіль-Дубно і Тернопіль-Львів, і знову не закінчуєш… Знаєш чому? Бо сьогодні вже 22 липня, а в тебе ще напрямок на Львів навіть не починали робити. І це не твоя вина, ти просто сказав і не зробив. Ти хвалишся виділеними коштами на дороги. А можна запитати, з якого бюджету? З Укравтодору? З Кабміну? З митного збору? Яке відношення ти маєш до цього? Ніякого! Так як і до Бортнеце, Крижовачукових і Гадзових яблук, Біликових корів і всього решта, куди ти возиш президента і прем’єра.

Степане, припиняй займатися дурницями! Не латай ями вночі 16-м шаром перед приїздом якогось великого цабе, не пилосось асфальт в аеропорту. Це бридко! Розумієш? Хай він вийде і ступить в калюжу. Нічого страшного! Просто скажи йому, що ти директор однієї з найбідніших областей, що тут так всі живуть і що треба працювати для людей, бо скоро можна вже по шиї заробити.

І останнє. Я все пам’ятаю: і як замінувалась обласна рада, і про газету Свобода, і про всіх регіоналів, яких ти пригрів. Ти сам в минулому громадський активіст, тебе також називали “так званий”?

Невже немає у влади іншої роботи, окрім боротися з громадськістю?”

До речі, це перший відкритий “наїзд” Василіва на Барну. До цього випадку “хуткий” на різкі висловлювання “автомайданівець” шпиляв докорами на адресу посадовців нижчого рівня.