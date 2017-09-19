Що накоїла стихія на Тернопільщині

18/09/2017 Розмір тексту:

Майже півтисячі населених пунктів України минулої ночі залишилися без електропостачання. На Тернопільщині до тої пори ліквідовують наслідки негоди.

Найгірші наслідки стихії у Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Чортківському, Заліщицькому та Шумському районах. Там чимало населених пунктів залишилося без електроенергії, на дорогах – повалені дерева. Підрозділи ДСНС та бригади «Обленерго» працюють над ліквідацією наслідків негоди.

«Електропостачання в окремих населених пунктах було припинено через те, що спрацював захист ліній електропередач. Тому наші бригади працюють сьогодні від сьомої ранку, у ліквідації наслідків стихії задіяно майже півсотні бригад. Робота їх проходить досить організовано. Сподіваємося, до кінця дня все буде відновлено», – повідомляє «Обленерго».

Дещо складніше довелося рятувальникам. Вони змушені розчищати автошляхи від повалених дерев. Проте, на щастя, обійшлося без людських жертв.

До слова, наступної доби також можливе ускладнення погодних умов. Тож жителів краю просять бути обережними.

Софія Романська