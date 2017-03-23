Що коїться з демократією на Тернопільщині

22/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільська область займає друге місце в рейтингу регіонів України за демократичним розвитком. Такий результат досліджень аналітичних центрів України.

Експерти аналітичних центрів досліджували розвиток демократії в усіх регіонах України. Досліджування здійснювалось у 10-ти аспектах: захист прав людини, соціально-економічний розвиток, діяльність мас-медіа, громадська активність, безпека, активність партій, вибори та інші. Тернопільська область посіла перші місця у блоках: «Міжетнічні та конфесійні відносини», «Соціально-економічний стан» і «Децентралізація».

«Ряд реформ наразі у процесі реалізації в усіх регіонах України, у тому числі і в Тернопільській області. Реалізацій цих реформ сприяє демократичному розвитку. І як бачимо, у Тернопільській області процес відбувається досить активно. Проте є й певні ризики. Серед яких насамперед очікування громадськості. Жителі регіону очікують швидких і якісних змін від реформ. Відтак є ризик у тому, що може настати розчарування через невиправдання очікувань. Якщо взяти децентралізацію, то наразі дуже необхідною є підтримка новостворених громад у їхньому розвитку», – відзначив голова ГО «Дослідницький центр соціальних технологій» Ігор Гірчак.

У дослідженні «Індекс демократичного розвитку регіонів України» взяли участь двадцять два експерти з Тернопільської області: це політичні діячі, журналісти, соціологи, підприємці, громадські активісти.