Що хочуть зробити з парком Національного відродження

13/03/2017 Розмір тексту:

Три концепції розвитку парку Національного відродження презентували молоді архітектори. Упродовж чотирьох днів вони вивчали ситуацію і думали над тим, як покращити парк. Участь у ворк-шопі взяли, як тернопільська молодь, так і гості зі Львова, Києва, Полтави, Хмельницького. Результатом їхньої роботи стали не певні конкретні зміни, а пропозиції щодо загального розвитку парку та покращення його функціонування.

– Результатом ворк-шопу не є конкретні рішення щодо стилю чи окремих елементів, про дизайн не йдеться, тільки про загальні рішення, основні шляхи майбутнього розвитку, – зазначила Олена Джула–Райшнайдер, архітектор, учасник громадської ініціативи «Urban.te». – Ми багато часу присвятили аналізу ситуації і не тільки того що відбувається парку, а й того, що на нього впливає ззовні. Три команди виробили свої рекомендації, в деяких моментах вони перетинаються, а в деяких є відмінні. Наш проект не виглядає так, що тут має бути фонтан, а тут треба посадити дерево. Йде мова про те, які нові шляхи прокласти, нові зв’язки парку з іншими частинами міста тощо. Ми видаємо сирий продукт, це навіть не ескізний проект, це ідеї розвитку, перші кроки у цьому напрямку.

Зрозуміло, що певні пропозиції щодо того, що необхідно змінити і що додати були. Так, усі три команди запропонували облаштувати сад дощової води. Йдеться про те, щоб дощові води повністю не ховати у каналізації, а частково, там де це можливо і доцільно, «відкрити» їх, наприклад, у вигляді каскадних струмків. Усі також наголошували на тому, що мають бути додаткові шляхи потрапляння у парк, адже місто розвивається і незабаром актуальним буде вхід зі сторони вулиці 15 Квітня. Та якраз на шляху цього потенційного входу розташована автомийка. Також є проблем входу у парк зі сторони житлової забудови біля «Зеленбуду», яка відгороджена від нього бетонними плитами. Тобто, над такими моментами необхідно працювати міській владі і думати, як їх можна вирішити. Також команди запропонували закрити жахливий підземний туалет у парку і облаштувати наземний варіант в іншому місці і в сучасному вигляді. Йшлося також про універсальність фонтану, який можна було б використовувати і взимку як ковзанку. Ще пропонували облаштувати зі сторони вулиці 15 Квітня майданчики для вигулу собак. Одностайні архітектори були і в тому, що наявні дитячі майданчики та атракціони потребують оновлення, так само, як і освітлення парку. У парку є можливість облаштувати зони для екстримальних розваг, як влітку, так і взимку: маунтинбайк, санні гірки, тощо.

Тепер про відмінні моменти. Були ідеї зробити пішохідний фонтан, на місці квіткового годинника – каскадний фонтан, тротуари робити без бордюрів, щоб вони були на одному рівні із газонами. Запланований закритий тенісний корт перенести в інше місце парку, забрати наявні МАФи, оновити кафе в парку. Щоб не виникало проблем із можливою забудовою парку, розробити детальні плани територій вздовж вулиці 15 Квітня, біля «Зеленбуду», зі сторони проспекту Злуки. Одна із команд запропонувала скандальний екоготель влаштувати в іншому місці – на території КП «Зеленбуд». У п’ятиповерховому приміщені облаштувати, власне, готель, і половину теплиць підприємства віддати готелю: його відвідувачі зможуть взяти участь у вирощуванні різноманітних рослин. Іншу частину теплиць облаштувати для відвідувань тернополян, які також матимуть можливість там вирощувати рослини або ж доглядати за ними, чи, наприклад, спостерігати за життям екзотичних метеликів. Варіанти можуть бути різні. Ще одну теплицю можна пристосувати для проведення там, до прикладу, весільних церемоній або ж зробити «зелений» ресторан. До цієї території також запропонували долучити і дитячий будинок, розміщений за «Зеленбудом». Там облаштувати сучасний дитячий майданчик і відкрити до нього доступ для дітей із навколишніх будинків. Це буде вигідно і для офіційної установи, і для громади.

Запропоновані ідеї ще будуть обговорювати фахівці профільних управлінь міської ради, архітектори міста. З них виберуть кращі ідеї та концепції, за словами Василя Бесаги, начальника управління містобудування, архітектури і кадастру. Можливо, у майбутньому вони будуть втілені у життя. Концепції розвитку парку також будуть оприлюднені на сторінці «Urban.te» у фейсбуці. Молоді архітектори запрошують тернополян до їх обговорення.

Ольга Трач

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