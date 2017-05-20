Що думають тернополяни про закриття російських соцмереж

20/05/2017 Розмір тексту:

Доступ до сайтів Вконтакте, Яндекс, Однокласники та Мейл ру закривають щонайменше на три роки. Указ про блокування доступу кількох російських Інтернет-сайтів підписав Президент Порошенко. Таким чином розширено санкції щодо компаній Росії.

Україна блокуватиме не лише російські соцмережі, а й відомі антивірусні програми і бухгалтерський сервіс 1С.

Блокувати соцмережі почнуть уже з наступного тижня. За словами експертів Інтернет-асоціації України, для реалізації блокування може знадобитися додатковий час.

У тернополян ставлення до блокування російських інформаційних ресурсів неоднозначне:

«Я – патріот своєї країни, люблю її і хвилююся за її долю. Також не залежу від соціальних мереж. Але мене більше вразило б, якби Президент закрив український кордон від російських окупантів, щоб не гинули наші молоді хлопці, чиїсь батьки, діти. А закриття інформаційних ресурсів – це популізм», – Катерина Бабій, вихователька.

«Мені подобається це рішення Президента. Оскільки Росія веде інформаційну війну проти нашого народу, використовуючи при цьому інформаційні ресурси. І від цієї війни теж багато наслідків. Наприклад, гра «Синій кит», яка забирала життя наших українців, в основному поширювалася через ВК, і ще багато іншого», – Олена Юрчак, студентка.

«Як на мою думку, українські телевізійні новини мають більше ознак інформаційної війни, ніж соціальні мереж. Та й для більшості користувачів блокування російських сайтів, це питання не патріотизму, а продуманості і зручності цих ресурсів. А що пропонується натомість? Зрештою, чому ми маємо уподібнюватися Північній Кореї?», – Олексій Репук, працівник поліграфічного підприємства.

Софія Романська