Що чекатиме найближчим часом на дороги у Вишнівці, які не ремонтували понад 20 років. ФОТО

Ним став Володимир Кравець, який успішно приступив до виконання своїх обов’язків.

Вже найближчим часом за його керівництва у Вишнівці, зокрема у центральній частині міста, розпочнеться капітальний ремонт пішохідної зони та дорожнього покриття:

– Ми плануємо замінити всі тротуари, бордюри і навіть дорожнє полотно у центральній частині міста, зокрема і на майдані Шевченка. Ми вже закупили бордюрний камінь, загальною протяжністю в 2 кілометри і ще 1 кілометр нещодавно дозамовили. Також, відремонтуємо дорогу, яка веде до стадіону і дорогу на вулиці Почаївській, вона у нас проблемна, – ділиться планами голова Вишнівецької територіальної об’єднаної громади Володимир Кравець.

За його словами, капітальний ремонт дорожнього покриття у центрі Вишнівця не проводили вже понад 20 років – досі обходились «косметичним» ямковим ремонтом.