Що чекає тернопільських абітурієнтів у 2018-му році

23/09/2017 Розмір тексту:

Український центр оцінювання якості освіти затвердив особливості ЗНО-2018. Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні наступного року триватиме з 6 лютого до 19 березня. Наразі відомо, що англійську мову до обов’язкових предметів не вноситимуть.

Тернопільським абітурієнтам радять готуватися до тестування завчасно. Оскільки основна сесія ЗНО відбудеться дещо раніше.

«Змінювати реєстраційні дані учасники ЗНО зможуть до 2 квітня 2018 року. А до 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, у яких буде вказано час і місце проведення тестувань. Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період триватиме від 3 до 21 травня. Для абітурієнтів нашого краю важливо вчасно визначитися із предметами і правильно зареєструватися», – відзначив заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту Юрій Шайнюк.

Абітурієнтів запевняють, що завдання у ЗНО відповідатимуть шкільній програмі. Відтак підготовка не вимагає додаткових занять із репетиторами. Освітяни кажуть: достатньо відвідувати уроки в школі й ефективно на них працювати.

Софія Романська