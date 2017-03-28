Що буває, якщо не слухатися поліції: приклад тернополянки

28/03/2017 0
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Кримінальне провадження за частиною першою статті 185 Кримінального кодексу слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 31-річного жителя обласного центру. Зловмисника  підозрюють у вчиненні крадіжки велосипеда.

Правоохоронці вже не раз застерігали людей про те, що не варто зберігати велосипеди у доступних для крадіїв місцях. До таких належить і сходова клітка. Та мешканка однієї з багатоповерхівок по вулиці Львівській вирішила, що фіксуючий трос перешкодить ласому до чужого майна викрасти її велосипед. Але не так сталося як гадалося.

Одного дня, вийшовши з квартири, жінка помітила – двоколісник зник. Із заявою одразу ж звернулася до поліцейських.

Під час комплексного відпрацювання правоохоронці запідозрили у вчиненні крадіжки раніше судимого 31-річного тернополянина. Згодом в помешканні останнього було знайдено речовий доказ – крадений велосипед.

Поліцейські вкотре нагадують тернополянам та жителям області – подбайте про безпеку своїх велосипедів, адже ці транспортні засоби найчастіше стають наживою крадіїв.

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