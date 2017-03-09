Що буде у парку Шевченка замість вишиванки. ВІДЕО

09/03/2017 Розмір тексту:

Ще минулого року, з метою прискорення виконання робіт, розробили проект і закупили всі необхідні будматеріали для реконструкції площі у парку Тараса Шевченка.

«В парку Шевченка, у свій час, була зроблена реконструкція і поставлена площа. Пройшло більше 50 років. Вказані плити в окремих випадках вже зруйновані у зв’язку із зміною температурного режиму. Були звернення і громадських організацій на ім’я міського голови, і людей, щодо проведення реконструкції», – розповів ІНТБ головний інженер міського управління ЖКГ Микола Лесів.

Тому, тільки-но, як кажуть, сонце блиснуло, себто – погодні умови дозволили, розпочали ремонт. В першочерговому порядку, розповідає Микола Лесів, демонтують бетонні плити.

«Робимо корито, тобто підсилення основи. Це буде, з початку – піщана основа, потім буде щебенева основа 20/40, тоді буде інший щебінь, тоді буде піщано-цементна суміш для влаштування бруківки по всій території. Крім того, буде проведено демонтаж всіх підпірних стінок. Буде проведено реконструкція озеленення. Буде проведено реконструкцію зовнішнього освітлення», – зазначив Микола Лесів.

Внесли у проект і корективи. Бруківку встелять не у вигляді вишиванки, як планували раніше.

«Є молоді архітектори, в яких є своє бачення. За молоддю є перспектива міста. Тому, врахована їхня думка. І замість вишиванки, буде отакий вкраплений, різнокольоровий вигляд такої бруківки», – сказав Микола Лесів.

Відремонтують також підходи до площі – пішохідні доріжки. Сам вхід у парк виокремлять – встановлять 35-тиметрову перголу. Додамо, вартість робіт сягає майже восьми мільйонів. А завершити їх планують, за сприятливої погоди, до літа.