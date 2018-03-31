Ще в одному тернопільському вузі обрали найкрасивішу студентку. ВІДЕО

31/03/2018 Розмір тексту:

У технічному університеті обрали «СтудМіс».

Боротьба за титул була напруженою і видовищною. Дев’ять красунь дефілювали та демонстрували свої таланти.Переможницею конкурсу стала студентка другого конкурсу Юлія Горбатюк.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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