Ще в одному тернопільському вузі обрали найкрасивішу студентку. ВІДЕО
31/03/2018 0
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У технічному університеті обрали «СтудМіс».
Боротьба за титул була напруженою і видовищною. Дев’ять красунь дефілювали та демонстрували свої таланти.Переможницею конкурсу стала студентка другого конкурсу Юлія Горбатюк.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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