Ще в одному тернопільському вузі обрали найкрасивішу студентку. ВІДЕО

31/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

У технічному  університеті обрали «СтудМіс».

Боротьба за титул була напруженою і видовищною. Дев’ять красунь  дефілювали та демонстрували свої таланти.Переможницею конкурсу стала студентка другого конкурсу Юлія Горбатюк.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

Читайте також:

“Було нелегко, але воно того варте”, – Міс ТНПУ-2018 Юлія Бадуліна

Як у педуніверситеті обирали найкрасивішу студентку. Фоторепортаж

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
11 / 0,400 / 11.39m