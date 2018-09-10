Ще раз про коментарі

10/09/2018 Розмір тексту:

Вже якось доводилося писати про коментарі на сайтах, які часто своїм змістом нагадують витоки каналізаційних нечистот. Зрідка в них, звичайно, можна зустріти щось схоже на нормальну, здорову думку без ознак серйозної психічної патології чи просто якогось задавненого і вчасно не виявленого комплексу. Та все ж найчастіше, здається, за ними ховається особина, схожа на шавку з буди чи з темного підворіття, яка сповна користується своєю головною перевагою – анонімністю. Реальною чи уявною.

Мені, можна сказати, пощастило на такого “коментатора” моїх опусів на одному з порталів, дописи якого в моменти сильної нудьги пробігаю очима. Я вже присвятив йому одну публікацію, а тепер ось вирішив “підлеститися” до нього і написати вдруге. Він – настирливий як алігатор. Працелюбний як мураха, що таскає, здавалося б, непосильний тягар. “Дубовий” (сподіваюся, не дуже образиться на мене) як носорог. Самозакоханий від властивого усім снобам відчуття власної “статусності” – наче павич із розпущеним хвостом. Мінливий як хамелеон, судячи з періодичної зміни “кликух” і навіть статі (чого не зробиш задля “гідної справи”). То він Саша Крест, то цілий Jack Winchester (чому не Colt, Mauser чи Browning?), то раптом стає Валентиною… Аналогії з представниками фауни можна проводити до безконечності, й кожна з них буде більшою чи меншою мірою доречною, але… не хочу ображати безвинних тварин порівнянням з ним. Та найпомітнішою, сказати б, домінантною його характеристикою є… тверді утворення на черепі, які лаконічно звуться рогами і які (в образному сенсі) прикрашають голови особин чоловічої статі, котрим особини статі жіночої оті роги навішали. Т-а-а-к, здається, якесь замкнуте коло виходить. Ну, та біс з ним. Очікувати від невдахи-рогоносця схвальних відгуків було б наївним і невиправданим ідеалізмом. Оті маленькі ріжки (а може й розкішні та гіллясті красені як у оленя – хто його знає…), виявляється, мають дивовижну силу. В даному випадку вони штовхають мого шановного “контрагента” на продукування регулярно повторюваних (на додачу до інших бід – ще й синдром застрягання?) і дивовижно безграмотних дописів до моїх блогів. Переповідати зміст його оцінок і думок – надзвичайно марудна справа, колись таки пораджу дослідити їх знайомим студентам-медикам, коли вони вже оберуть своєю спеціальністю психіатрію. Був період, коли суто задля журналістської “розминки” відповідав на його меседжі, аж поки він остаточно не набрид своїм пережовуванням одного й того ж, а також грамотністю на рівні посереднього учня ПТУ. Крім того, він ще дуже любить вихвалятися, як шикарно живе, які країни відвідує і на які “топові” тенісні турніри вчащає. Сподіваючись, очевидно, викликати чорну заздрість у такого відсталого і затурканого обивателя, як я. Хоча єдина шляхетна емоція, яку він може викликати до себе – це співчуття. Його, однак, у мене не виникає – саме через хвалькуватість і виражену обмеженість мого “партнера з переписки”. Зайве казати, що цей суб’єкт не є для мене incognito, оскільки практично усі його послання на мою адресу буквально дихають злістю і жовчю, породженими все ними ж, отими “твердими утвореннями на черепі”. А простіше – тим, що комусь свого часу віддали перевагу перед ним. Оце відчуття власної ущербності здатне надихати на незрівнянні філологічні звершення і навіть (а ви думали!) на “поезію”. Втім, мети своєї – вивести мене з рівноваги – він наразі не досяг. І навіть не можу обіцяти йому, що в найближчі роки досягне. Як і не обіцяю, що регулярно читатиму його маячню. Хоча заборонити “строчити” її, звісно, не можу – злість самця, якому навішали роги, має у щось сублімуватися. Хоча, підозрюю, сублімацію він може успішно плутати з депіляцією.

Ігор Дуда