Ще один житель Тернопільщини попався з гранатою

20/09/2018 Розмір тексту:

Два вибухові пристрої та зброю вилучили у мешканців області працівники поліції за минулу добу у рамках профілактичних заходів.

Предмет, ззовні схожий на гранату РГД-5 працівники поліції у мешканця Лановецького району. Поліцейські отримали оперативну інформацію, що він може зберігати небезпечні предмети. Правоохоронці знайшли у чоловіка вибуховий пристрій та запал, який направили на експертизу до Тернопільського наукового дослідного експертно-криміналістичного центру. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ.

Ще один небезпечний предмет поліцейські виявили у жителя райцентр Гусятин. Працівники поліції задокументували вилучення з незаконного обігу предмету схожого на гранату Ф-1 та та направили вибухонебезпечний пристрій експертам.

Аби уникнути неприємностей з законом, добровільно здали зброю поліцейським місцевого відділу поліції двоє жителів Чорткова. Арсенал вилученої зброї та боєприпасів поповнили 2 пістолети 12 набоїв та дві рушниці.

Нагадаємо, оперативно-профілактичні відпрацювання спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї та вибухівки триватимуть до кінця вересня.

Громадяни, які добровільно здають небезпечні предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.