Ще один житель Тернопільщини попався з гранатою

20/09/2018 0
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Два вибухові пристрої та зброю вилучили у мешканців області працівники поліції  за минулу добу у рамках профілактичних заходів.

Предмет, ззовні схожий на гранату РГД-5 працівники поліції у мешканця Лановецького району.  Поліцейські отримали оперативну інформацію, що він може зберігати небезпечні предмети. Правоохоронці знайшли у чоловіка вибуховий пристрій та запал, який направили на експертизу до Тернопільського наукового дослідного експертно-криміналістичного центру. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ.

 

Ще один небезпечний предмет поліцейські виявили у жителя райцентр Гусятин. Працівники поліції задокументували вилучення з незаконного обігу предмету схожого на гранату Ф-1 та та направили вибухонебезпечний пристрій експертам.

Аби уникнути неприємностей з законом, добровільно здали зброю поліцейським місцевого відділу поліції двоє жителів Чорткова. Арсенал вилученої зброї та  боєприпасів  поповнили 2 пістолети 12 набоїв та дві рушниці.

 

 

Нагадаємо,  оперативно-профілактичні відпрацювання спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу  зброї та вибухівки триватимуть до кінця вересня.

Громадяни, які добровільно здають небезпечні предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.

 

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