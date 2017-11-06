Ще один житель області втратив гроші в Інтернеті

06/11/2017 Розмір тексту:

До поліцейських Кременецького відділу поліції звернувся житель села Іква із заявою про вчинене щодо нього шахрайство. Чоловік став жертвою невідомої особи, якій перечислив гроші за комплектуючі до автомобіля, проте останніх так і не отримав.

Зі слів потерпілого, оголошення про продаж запчастин до мотора автомобіля «ДАФ» він знайшов в пошуковій системі «Google». Набрав вказаний номер телефону і йому відповів чоловік, котрий представився Віталієм.

Продавець наполягав наперед оплатити гроші за комплектуючі, адже деталінадто дорогі, тому ризикувати він не хоче. Чому вирішив ризикнути кременчанин невідомо. Коли понад десять тисяч гривень були надіслані на банківський рахунок продавця – той вимкнув телефон.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 190 ККУ. Поліцейські застерігають краян від необдуманих вчинків, особливо, коли йдеться про операції з грошима.