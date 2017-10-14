Ще один храм на Тернопільщині отримав цінний подарунок. ФОТО

14/10/2017 Розмір тексту:

Понад пів тисячі людей прийшло поклонитися та прийняти до свого храму копію Чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої.

8 жовтня церковна громада Залозецького деканату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ урочисто зустріла копію образу, освяченого владикою Теодором під час цьогорічної Загальнонаціональної прощі в Зарваниці.

Разом з громадою молилися і керівники фірм-партнерів «Агропродсервісу», що працюють в Зборівському районі: Василь Гамрач та Зіновій Дольний. Меценатом виготовлення копії з нагоди 150-річчя коронації ікони Божої Матері Зарваницької Папою Пієм ІХ виступив генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

Копії ікони Зарваницької Божої Матері виконані за старою іконописною технологією. Такий подарунок компанія «Агропродсервіс» робить усім деканатам на території яких обробляє землю.