Ще одного вчителя історії призначили на “хлібну” посаду

24/01/2017 Розмір тексту:

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області очолив Василь Хомінець.

Хомінця призначено на посаду наказом голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 23 січня 2017 року.

24 січня новопризначеного керівника представив колективу голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

Нагадаємо, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів утворена у 2014 році шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фіто санітарної служби, а також Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби.

До слова, Василь Хомінець в період з 2005 по 2010 рік очолював Лановецьку районну адміністрацію. В період з 2013 по 2015 рік очолював за квотою “Свободи” Тернопільську обласну раду. Навчався разом з теперішнім головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною на історичному факультеті ТНПУ.

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