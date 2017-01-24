Ще одного вчителя історії призначили на “хлібну” посаду
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області очолив Василь Хомінець.
Хомінця призначено на посаду наказом голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 23 січня 2017 року.
24 січня новопризначеного керівника представив колективу голова обласної державної адміністрації Степан Барна.
Нагадаємо, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів утворена у 2014 році шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фіто санітарної служби, а також Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби.
До слова, Василь Хомінець в період з 2005 по 2010 рік очолював Лановецьку районну адміністрацію. В період з 2013 по 2015 рік очолював за квотою “Свободи” Тернопільську обласну раду. Навчався разом з теперішнім головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною на історичному факультеті ТНПУ.
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