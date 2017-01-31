Ще одне село на Тернопільщині виходить з Московського патріархату

31/01/2017 Розмір тексту:

28 січня у селі Котюжини Збаразького району відбулись збори громади, яка вирішила змінити конфесійну приналежність та приєднатись до Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Згідно попереднього опитування понад 90% місцевих мешканців воліють вийти з Московського патріархату. Такому патріотичному пориву не змогла перешкодити навіть агітація цілої делегації московських священиків, котрі не змогли знайти аргументів у відповідь на виступи учасників АТО з Котюжин, які на власні очі бачили істинне лице Московської патріархії на Донбасі.

Наразі у селі Котюжини сформовано комісію зі збору підписів для офіційного оформлення волевиявлення громади. Таку ініціативу хочуть підтримати і мешканці сусідніх сіл, храми яких поки що контролюються московськими батюшками.

Фото Політичний Збараж