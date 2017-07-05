Ще одна партія вирішила відкликати своїх депутатів

05/07/2017 Розмір тексту:

ВО “Батьківщина” в Тернопільській області починає процедуру відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради.

11 липня 0 20.30, в приміщенні Тернопільської обласної філармонії (м. Тернопіль, вул. Острозького, 11) відбудуться збори виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Тернопільської міської ради Артимовича Андрія Івановича, Поврозника Петра Івановича та Шоломейчук Наталії Василівни.

Як повідомлялося, 28 березня відбулося розширене засідання бюро Тернопільської міської організації партії ВО “Батьківщина” за участю депутатів фракції, громадських активістів та волонтерів. За підтримку рішення про проект Генплану Тернополя у “Батьківщині” вирішили виключити з партії трьох депутатів і запропонували їм здати депутатські мандати.

А нещодавно перший заступник голови Тернопільської обласної ради та лідер фракції “Батьківщина” в обласній раді Василь Деревляний заявив, що депутати Тернопільської міської ради Андрій Артимович, Петро Поврозник та Наталія Шоломейчук, за його даними, “взяли гроші” за свої голоси під час прийняття змін до Генплану Тернополя.