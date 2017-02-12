Ще одна громада на Тернопільщині вийшла з Московського патріархату

12/02/2017 Розмір тексту:

11 лютого 2017 року назавжди буде вписане червоними літерами в історію с.Котюжини Збаразького району, адже саме в цей день у місцевому храмі св. Архідиякона Степана, вперше за багато років, віряни молились разом з Українською, а не Московською церквою.

Завдяки одностайності та рішучості, яку продемонстрували котюжинці, їхній шлях до єднання з українською церквою був коротким і не тернистим. Лише два тижні минуло від перших зборів громади як у храмі вже українська церква молить Бога українською мовою за українських військових.

Батюшка і горстка адептів Московського патріархату не приєдналися до молебню за Україну та, натомість, написали заяву у поліцію про те, що віряни «захопили» свій же храм. Нонсенс! Релігійна громада у селі одна, але від тепер не Московського патріархату!

У підсумку, конвульсії московської патріархії в Котюжинах жодним чином не зіпсували атмосферу загального піднесення, що панувала в цей день.