Ще одна громада на Тернопільщині вийшла з Московського патріархату
11 лютого 2017 року назавжди буде вписане червоними літерами в історію с.Котюжини Збаразького району, адже саме в цей день у місцевому храмі св. Архідиякона Степана, вперше за багато років, віряни молились разом з Українською, а не Московською церквою.
Завдяки одностайності та рішучості, яку продемонстрували котюжинці, їхній шлях до єднання з українською церквою був коротким і не тернистим. Лише два тижні минуло від перших зборів громади як у храмі вже українська церква молить Бога українською мовою за українських військових.
Батюшка і горстка адептів Московського патріархату не приєдналися до молебню за Україну та, натомість, написали заяву у поліцію про те, що віряни «захопили» свій же храм. Нонсенс! Релігійна громада у селі одна, але від тепер не Московського патріархату!
У підсумку, конвульсії московської патріархії в Котюжинах жодним чином не зіпсували атмосферу загального піднесення, що панувала в цей день.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Катерина12/02/2017
Жаль.Дуже жаль.Що люди почали ділитись і молитись з Україною,Москвою,Ватиканом,а не з Господом Богом.А краще було б з Богом…Ото і за те нам біди Господь дає що б ми прозріли,а ми все більше ненавидим,замість того що б любити.Ми Господа розіп’яли і гріхами своїми щодня робим те ж,а він милостивий до нас прощає нам і надіється що ми почнем прощати.А ми,ми все більше ненавидим…