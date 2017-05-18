Ще одна громада на Тернопільщині перейшла від Московського до Київського патріархату

18/05/2017 Розмір тексту:

Громада села Кинахівці на Тернопільщині перейшла до Київського Патріархату з УПЦ (МП).

Розпорядження №277-од про реєстрацію статуту цієї релігійної організації у новій редакції підписав голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Того ж дня, у понеділок, місцеві жителі, які покинули УПЦ (МП) і перейшли до УПЦ КП, увійшли до храму, де провели перше Богослужіння, повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз.

Перехід кинаховецької громади тривав з початку 2017 року і поштовхом до нього стали дві крадіжки: у храмі зникли гроші, а винних не знайшли. Тож 23 лютого і 4 березня провели збори і вирішили перейти до Київського патріархату.

«Громада УПЦ с. Кинахівці, на парафіяльних зборах 4 березня прийняла рішення про зміну канонічної і організаційної підлеглості від Московського до Київського Патріархату. При цьому, уповноважені особи, яких обрали на зборах представляти інтереси парафіян в органах державної влади, відразу заявили, що будуть діяти лише у правовому полі. І ось через два з лишком місяці парафіяни таки дочекалась розпорядження голови облдержадміністрації, про внесення змін до статуту релігійної громади, – розповідає активіст громади Валерій Рамський. – Коли ми прийшли, попередній церковний староста навідріз відмовився віддавати ключі від церкви. Але це вірян не зупинило. На радощах, що нарешті можна помолитись рідною українською мовою, вони “знесли” двері, які заважали їм увійти в храм».

На першу службу жителі Кинахівців запросили п’ятьох священників Київського Патріархату на чолі із благочинним із Вишнівеця о. Святославом Шевцем.

«Коли ми зайшли до церкви, то попередній настоятель Віталій Гурєв пробував пройти всередину, але чоловіки його не пускали. Він намагався прорватися, послизнувся, впав і тепер розповідає, що його побили, що він ще повернеться і все одно зайде в церкву. Тож ми вирішили чергувати – удень чоловіки й жінки, а вночі – тільки чоловіки. Також найняли приватну охорону. А так усе спокійно, – продовжує місцевий житель. – Поліція була і зі Збаража, і з Тернополя. Вони подивилися документи, пересвідчилися, що все добре, і поїхали».

Як повідомляла РІСУ 6 березня 2017 р., спершу настоятель УПЦ (МП) у Кинахівцях також наймав охоронну фірму з Києва, аби стерегти храм від парафіян.

«Але вони побули два дні і поїхали. Ми, зрештою, й казали, що без документів до храму не зайдемо – зайшли на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, – говорить В. Рамський. – Прихильників Московського Патріархату зібралося біля 10, а нас було 30-40. Але я спеціально не рахував».

Більшість парафіян у Кинахівцях – за УПЦ КП. У місцевому референдумі щодо майбутньої конфесійної приналежності у селі взяли участь 143 людей. З них 123 висловилися за перехід, 12 – проти, а двоє написали у бюлетенях «на все воля Божа» і їх голоси визнали недійсними. Безпосередньому входженню вірних УПЦ КП до церкви передувала також рада прихильників обох конфесій, яку провели 5 травня 2017 р. у Вишнівецькій селищній раді. Але там сторони не дійшли до якогось компромісу.

Наступне Богослужіння у сільському храмі кинахівецька громада уже УПЦ КП планує на неділю, 21 травня 2017 року. На жаль, кореспонденту РІСУ не вдалося зв’язатися з секретарем Тернопільської єпархії УПЦ (МП) о. Степаном Баланом, щоб він висловив позицію своєї конфесії щодо подій у Кинахівцях. У березні секретар єпархії зазначав, що: «в Кинахівцях хотіли захопити церкву за такою схемою, як у Котюжинах. Але більшість села стала на захист своєї віри і Божого храму».