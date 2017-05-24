Ще можна встигнути: на сьогоднішній концерт “Океану Ельзи” зашилилося понад тисячу квитків!

24/05/2017 Розмір тексту:

Приїзд «Океану Ельзи» у Тернопіль ажіотажу не викликав: на нинішній концерт ще є близько тисячі квитків. Гурт відіграє концерт на території міського стадіону.

В касах у день концерту залишилось більше однієї тисячі квитків. Як повідомляють організатори, глядачі уже розкупили квитки на сім секторів з можливих двадцяти трьох. Очікується, що до початку самого концерту, вільних місць на секторах – не буде. Вартість квитків від 250 до 850 гривень, пише Доба.

Організатори додають, що понад десять квитків в одні руки не продавали.

Нагадаємо, тур гурту в підтримку альбому «Без меж» тривав два роки. Завершується він в Україні.

“Океан Ельзи” вже двічі виступав на стадіоні в Тернополі, на концертах завжди було дуже людно.