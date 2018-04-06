Ще двоє депутатів з Тернопільщини попалися на корупції

06/04/2018 Розмір тексту:

За принципової позиції прокурорів суд визнав винним двох депутатів однієї із сільських рад Підгаєцького району Тернопільської області у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутати сільської ради несвоєчасно, без поважних причин, після встановленого строку подання щорічної декларації, подали на офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію за 2016 рік, чим вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Депутатів визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено на кожного стягнення в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Також, після вступу рішення суду у законну силу, їх прізвища будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.