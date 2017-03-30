Ще далекувато до отого НАТО…
Показовий, як на мене, ланцюжок новин довелося побачити днями на телеканалі «Інтер». Не виключено, що вибудувала його людина із своєрідним почуттям гумору. Спершу показали рішучих тітоньок, які перегородили дорогу старими автомобільними і тракторними шинами, й нізащо не хотіли пропускати на свою територію автівки з «чужим» (як нині ведеться, львівським) сміттям. Причому, відчувалося, ладні були самі лягти на автошлях…
Далі зайшла мова про «феєрверк» на військових складах у Балаклії Харківської області. Головний військовий прокурор України А. Матіос заявив, що пожежа сталася «через диверсію». Може, й справді так, але щоб із впевненістю заявляти про це, треба бути також стовідсотково впевненим у тому, що в даному випадку залишилися «за кадром» наші традиційні національні особливості, як от легковажність, нехлюйство, недбалість, пиятика де завгодно і з ким завгодно, а також хитрувато-підла звичка прикрити масштабною пожежею такі ж масштабні розкрадання. У громадськості, доводилося чути, єдиної думки щодо причин чергового fire show немає. Гриміло там, як довелося чути, добряче – загальна площа арсеналу 368 га, та й самих боєприпасів було чималенько (138 тисяч тонн). Отож, вибухати було чому; навколишнє населення втікало хто куди міг. Та й тепер їх, бідолашних, закликають не боятися вибухів через цілеспрямований підрив саперами порозкиданих боєприпасів, які не вибухнули. Ага, не будеш тут боятися…
А на завершення блоку – оптимістична, на межі радості, заява депутата І. Геращенко про те, що «Україна впевнено крокує до євроатлантичної інтеграції і планує й надалі дотримуватися курсу набуття членства в ЄС і НАТО». На знак згоди зі словами гарної української пані Ірини кивала головою інша гарна українська пані Іванна – віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Климпуш-Цинцадзе. Наше державне керівництво нібито двома руками «за» – залишилося лише, як у давньому анекдоті про галицького хлопа, який захотів одружитися на британській королеві й говорив усім, що половина справи вже зроблена – він сам згоден, залишається дрібниця – заручитися згодою королеви…У нашому випадку (крім, звісно, волі народу на референдумі) залишилося заручитися згодою НАТО. А воно, чомусь думається, відміряє не сім, а десять разів перш ніж прийняти у свої обійми такого непевного претендента, у якого періодично горять і вибухають склади з боєприпасами (якщо і справді диверсія – то це теж не без допомоги отих самих легковажності й недбалості). І на території якого цивільне населення може запросто блокувати автомобільні та залізничні шляхи…
Ігор Дуда
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