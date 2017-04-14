“Щасливих Великодніх свят!”, – народний депутат Роман Заставний

14/04/2017 Розмір тексту:

У дні Великодніх свят – найсвітліших у християнському році – сердечно вітаю усіх тернополян! Христос воскрес!

Хай ці слова нарешті засвідчать, що Україна перейшла межу Хресної дороги і воскреслий Ісус дарує мир нашій соборній, європейській державі. Зичу усім щастя, наснаги, сил з гідністю долати труднощі, з честю приймати випробування!

З найкращими побажаннями – народний депутат України Роман Заставний.