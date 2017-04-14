“Щасливих Великодніх свят!”, – народний депутат Роман Заставний
14/04/2017 0
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У дні Великодніх свят – найсвітліших у християнському році – сердечно вітаю усіх тернополян! Христос воскрес!
Хай ці слова нарешті засвідчать, що Україна перейшла межу Хресної дороги і воскреслий Ісус дарує мир нашій соборній, європейській державі. Зичу усім щастя, наснаги, сил з гідністю долати труднощі, з честю приймати випробування!
З найкращими побажаннями – народний депутат України Роман Заставний.
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