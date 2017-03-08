СБУ спіймала розкрадачів лісу

08/03/2017 Розмір тексту:

Служба безпеки України на території Тернопільської області затримала два лісовози, які перевозили деревину вартістю 35 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Відразу дві вантажівки: одну у Кременецькому, іншу – у Шумському районі, затримали правоохоронці разом зі Службою безпеки України. В обох випадках на транспортні засоби і деревину накладено арешт.

«Співробітник державного підприємства «Кременецьке лісогосподарство» на службовій вантажівці перевозив до десяти кубометрів деревини, яка виявилася вкраденою. Цю деревину зловмисник мав намір збути за готівку жителям прилеглих до лісгоспу сіл. Також правоохоронці затримали лісовоз, який за підробленими документами перевозив шість кубометрів ділової деревини хвойних порід. У цих випадках на транспортні засоби та деревину накладено арешт. Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до протиправних дій», – повідомив помічник начальника управління СБУ в області Петро Королюк.

Жителям області нагадують про сувору відповідальність за нелегальний збут деревини та нищення лісу.