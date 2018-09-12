Саудівські шейхи майже купили проблемний агрохолдинг на Тернопільщині

12/09/2018 Розмір тексту:

Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія є близькою до придбання українського агрохолдингу «Мрія».

Компанія Continental Farmers, акціонерами якої є уряд і члени королівської родини Саудівської Аравії, оголосить про покупку українського агрохолдингу «Мрія» в найближчі дні. Про це пише сайт аграрних новин Latifundist.com х посиланням на власні джерела на ринку. Інформацію про угоду також оприлюднив часопис Bloomberg.

Зазначається, що сторони підійшли до фіналу перемовин і невдовзі оголосять про угоду.

Планується, що «Мрія» стане керівною компанією, а українські підприємства Continental Farmers, увійдуть до складу нового холдингу.

«Дочки» Continental Farmers контролюють 45 тис. га, тоді як «Мрія» орендує 165 тис га. Таким чином, сумарний земельний банк нового холдингу становитиме 210 тис га.

«Мрія» – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований 1992 року Іваном Гутою. Нині його земельний банк становить 165 тис. га. Потужності елеваторів і зерносховищ агрохолдингу оцінюють в 380 тис. тонн.

У серпні 2014 року агрохолдинг «Мрія» допустив технічний дефолт. У лютому 2015 року контроль над активами компанії перейшов до кредиторів, які призначили новим генеральним директором Саймона Чернявського. До кінця 2015 року борг перед кредиторами становив 1,1 млрд доларів.

«Мрія» має шостий за розміром земельний банк в Україні. Компанія має угіддя в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

Нагадаємо, що останні роки у колишній вотчині Гути хазяйнує Саймон Чернявський, який володіє мандатом управителя від ради кредиторів колись потужного агрохолдингу. За цей час екс-менеджеру Ахметова вдалося за допомогою різного роду силових органів взяти під контроль більшу частину земельного банку та інших активів колись потужного агрохолдингу, а також добитися розстрочки заборгованостей.

Очевидно, що це робилося з прицілом, щоб знайти грошовитого покупця.

Відтак, якщо анонсована угода відбудеться, то земля тернопільських селян працюватиме на добробут арабських шейхів.