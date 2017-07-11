“Самопоміч” пропонує розмістити на території тернопільського аеропорту базу НАТО

10/07/2017 Розмір тексту:

На останній сесії обласної ради представник «Самопомочі» Віталій Фидрин вніс пропозицію про звернення задля перетворення Тернопільського аеропорту на базу для літаків сил НАТО.

Як повідомляє Терен, депутат навіть текст підготував і заручився підтримкою колег по партії. Особливо активно ідею захищав заступник голови облради Любомир Крупа.

Проте представник ВО «Свобода» Олег Сиротюк був першим, хто засумнівався у доцільності такого звернення. Мовляв, із громадою Тернополя про це ніхто не порадився.

– А я вважаю, що це – нормальне звернення і показова справа для Росії, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Проте підтримати звернення були готові не усі.

– Не перетворюйте серйозне питання на сміхотульки, – сказав перший заступник голови облради Василь Деревляний. – Це ж важкі літаки будуть літати! Уявіть той шум! Для таких літаків треба злітну смугу на 3 км. У Чорткові було б краще. Може, там земля ще є… Там були належні умови. Фракція «Батьківщина» за таку пропозицію без наради із громадою Тернополя голосувати не буде.

У залі врешті набралося лише 17 прихильників такої ідеї. Але за пропозицією голови ТОДА Степана Барни, на наступну сесію депутати підготують звернення про можливість співпраці із НАТО. Мовляв, це уже буде реальна і обдумана позиція жителів краю.