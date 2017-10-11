Сам удома по-тернопільськи: восьмирічний хлопчик викликав поліцію, бо до квартири добирався злодій

11/10/2017 0
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«У мене хтось добирається до квартири», – повідомив на спецлінію 102 маленький тернополянин. Дзвінок надійшов 9 жовтня, близько 20-ї години вечора.

«Найгірше було те, що дитина не могла сказати точну адресу. Однак він запам’ятав номер телефону матері. Ми зв’язалися з нею і вона назвала вулицю на якій вони мешкають», – повідомила патрульна Ірина.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Попередній висновок експерта – спроба злому дверей, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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